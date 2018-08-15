Память Успенского могут увековечить в Москве

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Глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов заявил, что память писателя Эдуарда Успенского могут увековечить в Москве, передает РИА «Новости».

«Если поступит предложение, я думаю, что профильная комиссия рассмотрит такое предложение», — сказал Герасимов.

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Писатель Эдуард Успенский скончался 14 августа в возрасте 80 лет. Ранее стало известно, что Успенский долго страдал от онкологического заболевания, от которого продолжительное время лечился за границей.

Успенский — автор книг «Крокодил Гена и его друзья», «Вниз по волшебной реке», «Дядя Федор, пес и кот», «Каникулы в Простоквашино», «Колобок идет по следу». Многие произведения писателя были экранизированы.