В Москве началось прощание с Дмитрием Брусникиным

В МХТ имени Чехова началась церемония прощания с режиссером Дмитрием Брусникиным, пишет НСН.

В театр на гражданскую панихиду прибыли родные режиссера и поклонники его творчества, люди несут цветы и выражают соболезнования вдове Марине Брусникиной.

Позднее в храме Софии Премудрости Божией состоится отпевание, после чего режиссера похоронят на Троекуровском кладбище.

Дмитрий Брусникин скончался в больнице 9 августа. Более 25 лет он преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ. Выпускники его курса 2015 года «Мастерская Дмитрия Брусникина» в полном составе стали резидентами московского экспериментального театра «Практика». С мая 2018 года Брусникин исполнял обязанности директора театра, всего за день до смерти был назначен худруком учреждения.