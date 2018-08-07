В Москве началось прощание с убитым в ЦАР Расторгуевым

В большом ритуальном зале Троекуровского кладбища началась церемония прощания с убитым в Центральноафриканской Республике режиссером Александром Расторгуевым, передает агентство городских новостей «Москва».

Сообщается, что на прощание с режиссером пришли десятки родственников, друзей, коллег и близких. Гроб, в котором лежит тело Расторгуева, окружен цветами, рядом стоят его фотография и венок, близкие произносят прощальные слова.

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О том, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, стало известно 31 июля. По факту убийства журналистов СК возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на Булатниковском кладбище похоронили Кирилла Радченко.