Друг Петросяна рассказал о его помощнице
Друг юмориста Евгения Петросяна куплетист Михаил Вашуков прокомментировал новости о его разводе со своей супругой Еленой Степаненко и рассказал о его 29-летней помощнице Татьяне Брухуновой, передает StarHit.
«Она хорошая, толковая, пробивная, работает очень энергично. За всем следит, в курсе всего творчества Евгения Вагановича. Она в этом смысле молодец. Вообще, хорошие девчонки окружают Евгения Вагановича. Я пришел в офис - там одни девчонки, все молодые, симпатичные и пока без претензий на имущество», — сказал Вашуков.
По его словам, Петросян пребывает в хорошем расположении духа и сохраняет дружеские отношения со Степаненко, не спеша связывать себя обязательствами с Брухуновой.
Ранее сообщалось, что Петросян подал к Степаненко встречный иск.