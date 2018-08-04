Друг Петросяна рассказал о его помощнице

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Друг юмориста Евгения Петросяна куплетист Михаил Вашуков прокомментировал новости о его разводе со своей супругой Еленой Степаненко и рассказал о его 29-летней помощнице Татьяне Брухуновой, передает StarHit.

«Она хорошая, толковая, пробивная, работает очень энергично. За всем следит, в курсе всего творчества Евгения Вагановича. Она в этом смысле молодец. Вообще, хорошие девчонки окружают Евгения Вагановича. Я пришел в офис - там одни девчонки, все молодые, симпатичные и пока без претензий на имущество», — сказал Вашуков.

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По его словам, Петросян пребывает в хорошем расположении духа и сохраняет дружеские отношения со Степаненко, не спеша связывать себя обязательствами с Брухуновой.

Ранее сообщалось, что Петросян подал к Степаненко встречный иск.