Петросян подал встречный иск к Степаненко

Представитель защиты юмориста Евгения Петросяна адвокат Сергей Жорин сообщил, что его клиент подал встречный иск к своей супруге Елене Степаненко, в котором содержится предложение поделить имущество поровну, передает РИА «Новости».

«Во-первых, мы просим расторгнуть брак. Иск Степаненко написан некорректно: в шапке документа она просит расторгнуть брак и разделить имущество, но в описательной части слишком увлекается разделом имущества и забывает о расторжении брака. Кроме того, мы предлагаем поделить имущество поровну, а не так, как настаивает она», — сказал Жорин.

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Он также отметил, что в иске Степаненко говорится о передаче в ее пользу большей части имущества. По словам Жорина, суд примет решение по поводу встречного иска 6 августа. Адвокат заявил, что ожидает одновременного рассмотрения двух исков.

Ранее сообщалось, что Петросян прокомментировал сообщения о разделе имущества со Степаненко.