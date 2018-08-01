Сет Роген открыл Тому Крузу глаза на порно

Кинорежиссер Джадд Апатоу во время ночного шоу Стивена Кольбера сделал откровенное признание об актере Томе Крузе. Он рассказал, что актер Сет Роген однажды открыл Крузу глаза на существование фильмов для взрослых.

Апатоу вспомнил, как снимал в 2006 году с Рогеном фильм «Немножко беременна». Во время съемок режиссер и актер встретились с Томом Крузом, чтобы обсудить потенциальную романтическую комедию.

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По словам режиссера, Сет Роген по своему обыкновению начал говорить о фильмах для взрослых в интернете. «И Том Круз спрашивает: что? Подождите, в интернете есть кино для взрослых? А Сет отвечает ему: да-да, множество фильмов на специальных сайтах. А Круз ему: погоди, то есть если я сяду за компьютер и выйду интернет, то прямо там, как посреди шоссе, будут заниматься сексом люди?» — цитирует Апатоу издание People.

На это Сет Роген отреагировал признанием, что смотрит фильмы для взрослых регулярно.

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