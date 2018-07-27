В Гонконге признали непристойным новый роман Мураками

Новый роман японского писателя Харуки Мураками гонконгские цензоры признали «непристойным», сообщает Japan Today.

Сейчас книгу «Убийство командора» в Гонконге хотят продавать в полиэтиленовой упаковке с предупреждающими знаками и запретить продажу издания несовершеннолетним.

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Онлайн-петицию против этого решения Гонконгского суда по делам непристойных публикаций подписали уже более 2 тыс. гонконгцев. Авторы считают такой шаг «позором для гонконгского народа» и уверены, что он повлияет на статус Гонконга как культурного города в мире.

Сам писатель пока никак не прокомментировал случившееся.

Ранее роман Харуки Мураками «1Q84» вошел в список претендентов на альтернативного литературного «Нобеля».