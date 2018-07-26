Умер Игорь Беляев

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Советский и российский режиссер-документалист Игорь Беляев скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов.

«Да, Игорь Беляев скончался на 87-м году жизни. Прощание пройдет в субботу в доме кино», — сообщили в пресс-службе.

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Беляев родился 17 апреля 1932 года. Окончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова и режиссерские курсы театрального училища имени Щукина. С 1955 года был ассистентом режиссера Московской студии научно-популярных фильмов, с 1968 года стал работать в ТО «Экран», которое позже возглавлял в течение 10 лет.

Режиссер создал более 100 фильмов, среди которых «Обгоняющие время», «Шахтеры», «Егор Иваныч» и другие. Был членом союза журналистов СССР, академии Российского телевидения «ТЭФИ», киноакадемии «Ника».