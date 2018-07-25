Стали известны лауреаты премии имени Федора Волкова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении Премии имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В частности, премия присуждена Башкирскому ордена Трудового Красного Знамени академическому театру драмы имени Мажита Гафури, а также Вологодскому областному театру кукол «Теремок».

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Кроме того, премией была отмечена ведущая артистка драмы Кабардинского государственного драматического театра Куна Жакамухова.

Ранее сообщалось, что режиссеры Станислав Говорухин и Андрей Кончаловский, а также писатель Алексей Варламов и гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова получили премии правительства России.