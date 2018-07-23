Первую запись вокала Дэвида Боуи нашли в хлебной корзинке

Первую запись с голосом Дэвида Боуи нашли в старой хлебной корзинке, сообщает NME.

Песню I Never Dreamed рок-музыкант записал в 16 лет. Тогда он еще был известен под именем Дэвид Джонс и по большей части занимался игрой на саксофоне. Сингл с дебютом своего вокала Боуи записал со своей группой The Konrads. Лейбл Decca отклонил демо-запись.

Реклама

Сингл обнаружил экс-ударник и менеджер группы Дэвид Хэдфилд при переезде — запись лежала в старой хлебной корзинке. Также он нашел старые фото, скетчи, письма и счета, относящиеся к истории группы. В беседе с прессой Хэдфилд рассказал, что именно он посоветовал группе записать I Never Dreamed как самую сильную песню в репертуаре коллектива.

Запись будет выставлена на аукцион в сентябре. За нее планируется выручить более $13 тыс.