В петербургском туалете спели «Трехгрошовую оперу»

В одной из уборных Санкт-Петербурга выпускницы Национального института драматического искусства исполнили «Трехгрошовую оперу» немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта. Об этом сообщает портал «Мойка 78».

Премьера оперы в интерпретации режиссера Клеменса Ульямса и драматурга Томаса Де Анджелиса из Австралии прошла в рамках фестиваля «Точка доступа», который делает акцент на театральных постановках в необычных местах.

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Авторы постановки считают, что оперное искусство может и должно обладать политическим высказыванием. В данной версии «Трехгрошовой оперы» были затронуты темы феминизма, полового равенства и солидарности.

Отмечается, что показ оперы прошел в мужском туалете.