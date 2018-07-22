Американского актера Энтони Андерсона обвинили в нападении на женщину. Об этом сообщает ABC News.

По данным телеканала, полиция Лос-Анджелеса начала разбирательство в отношении Андерсона после получения заявления от пострадавшей.

Как отмечается, актер категорически отвергает обвинение.

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Андерсон также пообещал оспаривает любые подобные утверждения.

Ранее сообщалось, что лауреат премии «Оскар», продюсер Дэвид Парфитт обвинил своего коллегу Харви Вайнштейна в нападении.

Как отмечалось, с таким заявлением он выступил в документальном фильме «Работа с Вайнштейном» для британского Channel 4.