СМИ: режиссер фильма «Вечный зов» Валерий Усков перенес операцию

В Москве прооперировали режиссера Валерия Ускова — автора фильмов «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов».

Как сообщает телеграм-канал Mash, 85-летнему Ускову провели хирургическую процедуру на сонных артериях.

Сейчас Усков в стабильном состоянии находится в реанимации.

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Валерий Усков — народный артист РСФСР (1983), лауреат Государственной премии СССР (1979). В 1955 году окончил историко-филологический факультет УрГУ, в 1963 году — режиссерский факультет ВГИКа (мастерская И. П. Копалина). В 1961—1963 годах был режиссером Свердловской киностудии, с 1964 года — киностудии «Мосфильм». Ставил спектакли в МХАТе им. М. Горького и др.

С 1963 по 2015 год работал совместно с троюродным братом Владимиром Краснопольским, отпраздновавшим в этом году 85-летие.