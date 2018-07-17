Умер Игорь Браславский

Заслуженный артист России, композитор и певец Игорь Браславский скончался на 60-м году жизни. Об этом друг артиста Александр Шаганов сообщил в фейсбуке.

Браславский наиболее известен как один из солистов группы «Доктор Ватсон», с которой он выступал с 1994 по 2004 год.

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«Безвременный уход из-за коварной болезни. С которой он боролся и помогал выстоять другим. В частности, всячески опекал онкобольных детишек», — рассказал Шаганов.

Игорь Браславский родился 7 декабря 1958 года в Москве. Окончил музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова. Был автором гимна к Всемирным юношеским играм, прошедшим в Москве в 1998 году. Также был автором музыки к кинокомедии «Святое дело».