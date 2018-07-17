Группа «Любэ» перекроет Крымский мост

Группа «Любэ» снимет клип на посвященную Крыму песню прямо на Крымском мосту.

Как сообщает инфоцентр «Крымский мост», съемки клипа уже стартовали на берегах и в акватории Керченского пролива. Последнюю часть видеоролика будут снимать под аркой на действующей автодорожной части Крымского моста 18 июля.

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Днем 18 июля движение по мосту в определенные интервалы времени будет выполняться с трехминутными перерывами примерно один раз в час. Планируется, что существенно повлиять на дорожную обстановку это не должно.

«В этой песне мы признаемся в любви Крыму и мосту, который надежно связал полуостров с материком. Сейчас мы наблюдаем, как машины со всех регионов страны, судя по кодам регионов на номерных знаках, едут по этой дороге над проливом. Видим искренний восторг и радость людей. Такие чувства вызывает и масштаб самого моста, и единение двух берегов. Это состояние мы постараемся передать и сохранить в песне», — поделился лидер группы Расторгуев.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая.