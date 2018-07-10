Тимати прибыл в суд на заседание по делу об избиении DJ Smash

Рэпер Тимати прибыл на заседание пермского суда по уголовному делу об избиении DJ Smash (Андрей Ширман), передает РИА «Новости».

Диджея и продюсера Ширмана избили у пермского ночного клуба «Дом культуры» ночью 10 февраля. Он был госпитализирован в московскую клинику с переломами лица, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

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Ситуация получила широкую огласку после того, как Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал видео с DJ Smash в больничной палате, в котором он обвинил в избиении бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича.

Рассмотрение уголовного дела началось 29 июня, однако суд объявил перерыв в связи с тем, что сам DJ Smash не смог принять участие в заседании.