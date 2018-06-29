Лауреат «Золотого медведя» экранизирует Стивена Кинга

Немецкий режиссер турецкого происхождения Фатих Акин экранизирует роман Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом» (Firestarter). Об этом сообщает Filmstarts.

Акин известен по картинам «На пределе», «Из ничего», «На краю рая» и другим. Он является обладателем «Золотого медведя» за фильм «Головой о стену».

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Отмечается, что перед началом работы над экранизацией Кинга в Голливуде Акин снимет в Германии фильм «Золотая перчатка» по роману Хайнца Штрунка.

Предполагается, что фильм спродюссируют Акива Голдсман и Джейсон Блум.

Ранее сообщалось, что Юэн Макрегор сыграет в фильме «Доктор Сон», который является продолжением «Сияния».