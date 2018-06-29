В Москве простились с Андреем Дементьевым

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В столице закончилась церемония прощания с поэтом Андреем Дементьевым, сообщает РИА «Новости».

Десятки людей, среди которых были поклонники творчества поэта и его знаменитые друзья, принесли цветы к открытому белому гробу, установленному на сцене зала имени Чайковского. В зале звучали стихи и песни Дементьева.

На гражданской панихиде присутствовали ведущий Владимир Соловьев, поэт Илья Резник, народный артист Иосиф Кобзон, секретарь общественной палаты России Валерий Фадеев, народные артистки Илзе Лиепа и Надежда Бабкина, спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества Михаил Швыдкой, актер Вениамин Смехов, композитор Левон Оганезов, педиатр и хирург Леонид Рошаль. Многие из них декламировали стихи Дементьева, произнося прощальные речи.

Поэта похоронят на Кунцевском кладбище рядом с его сыном, трагически погибшим 22 года назад. В июле Андрею Дементьеву должно было исполниться 90 лет.