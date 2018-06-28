Вдова поэта Дементьева назвала подготовку его похорон сплошной борьбой

Вдова поэта Андрея Дементьева Алла Пугач рассказала РИА «Новости» рассказала, что его могут похоронить в Москве на Новокунцевском кладбище, однако с этим связан ряд проблем.

Прощание состоится в Концертном зале имени Чайковского 29 июня в 11.00, однако баннера с фотографией поэта на зале не будет. «Сплошная борьба. Зал Чайковского запретил вешать баннер. Директор сказал, что он не музыкант и не надо баннер. А то, что его песни все поют?», — сказала Пугач. Она добавила, что хотела похоронить мужа на его родине в Твери, но вертолетная транспортировка тела невозможна.

Власти Москвы предложили похоронить Дементьева на Новодевичьем кладбище, но оно, по мнению Пугач, не подходит поэту — она назвала это место «чиновничьим». По словам вдовы, у Дементьева есть место на Новокунцевском кладбище. 22 года назад у поэта погиб сын, его могила находится напротив могилы певца Евгения Мартынова. Дементьеву место на Новокунцевском пообещал еще мэр Юрий Лужков, однако сейчас там находятся административные постройки.

Дементьев скончался на 90 году жизни 26 июня. Он автор множества стихов и текстов популярных песен: «Баллада о матери», «Яблоки на снегу», «Лебединая верность». В 1981–1992 годах возглавлял журнал «Юность»