Окровавленный Николас Кейдж размахивает топором в трейлере хоррора «Мэнди»

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Киностудия RLJE опубликовала первый трейлер хоррор-фильма о жестоком религиозном культе и мести «Мэнди».

В центре сюжета картины — борьба брутального дровосека с сомнительным прошлым (Николас Кейдж) с представителями секты, похитившими его милую жену и расправившимися с ней. В ролике можно увидеть, как окровавленный Кейдж размахивает огромным топором и рубит своих обидчиков.

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Мировая премьера «Мэнди» состоялась в январе на фестивале «Сандэнс», и критики уже назвали эту роль лучшей в фильмографии Кейджа.

«Мэнди» режиссера Паноса Косматоса выходит в российский кинопрокат 27 сентября. В фильме также снялись Андреа Райсборо, Линус Роуч, Билл Дьюк, Ричард Брейк, Нед Деннехи, Олуэн Фуэр, Хейли Сейвелл.