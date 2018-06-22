Основатель «На-На» Алибасов пригрозил судом экс-солисту группы Левкину

Создатель российской поп-группы «На-На» Бари Алибасов намерен судиться с экс-солистом коллектива Владимиром Левкиным из-за использования бренда, сообщает НТВ.

Продюсера возмутила афиша, на которой Левкин заявлен как участник «золотого состава» группы. По словам Алибасова, Левкин уже 20 лет не имеет отношения к «На-На» и неправильно поет песни коллектива.

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Сам Левкин утверждает, что Алибасов сам продвигал Левкина как лицо «На-На». «Человек, который делал эту афишу, — которая, кстати, провисела два часа, — чисто автоматически, увидев фамилию Левкин, поставил «На-На». Он был оштрафован и уволен», — рассказал певец.

Алибасов утверждает, что такие афиши висят во многих городах России, а его юристы уже подготовили документы для подачи иска о защите авторских прав.

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