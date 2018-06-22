Гергиев отменил концерт в Германии из-за пошатнувшегося здоровья

Худрук Мариинского театра дирижер Валерий Гергиев по рекомендации врача не примет участие в концерте Российско-немецкой музыкальной академии в немецком городе Бад-Киссинген 23 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление организаторов фестиваля Kissinger Sommer.

Вместо него оркестром будет дирижировать Александр Сладковский. Отмечается, что Гергиев вынужден снизить профессиональную активность по совету врача и отменяет некоторые концерты.

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Под руководством Гергиева в Германии планировалось представить произведения Римского-Корсакова и Брункера. Вместо этого оркестр Российско-немецкой музыкальной академии исполнит в Бад-Киссингене Второй фортепианный концерт Рахманинова, а такжеШуберта («Большую»), которую композитор посвятил Венскому обществу друзей музыки в 1826 году.

Также изменены программы концертов в Санкт-Петербурге и Берлине, где также должен был принимать участие Гергиев.

Диагноз дирижера не раскрывается.