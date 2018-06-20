Досталь отреагировал на высказывания Кикабидзе о ненависти к СССР

Режиссер, народный артист России Николай Досталь заявил, что не станет комментировать высказывания актера и певца Вахтанга Кикабидзе о ненависти к гербу СССР и радости от распада Союза. Об этом сообщает НСН.

По словам режиссера, у него нет никакого желания участвовать в политике.

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«Я не комментировал своего друга Алешу Серебрякова, когда он там что-то сказал. Не собираюсь этого делать и сейчас – комментировать Кикабидзе», — подчеркнул Досталь.

Ранее Кикабидзе рассказал о ненависти к гербу СССР — серпу и молоту. Также, по словам артиста, он не представлял, как могла распасться такая большая страна, но Кикабидзе отметил, что Россия идет по этому же пути.