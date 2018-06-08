Президент Пушкинского музея Ирина Антонова удостоена госпремии

Государственная премия за выдающиеся достижения в гуманитарной области за 2017 год присуждениа Ирина Антоновой —присуждена президенту Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

Как пишет РИА «Новости», о соответствующем указе президента России Владимира Путина на брифинге в Кремле рассказал советник президента по культуре Владимир Толстой.

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Традиционное награждение лауреатов госпремии пройдет в Кремле в День России, 12 июня.

В 2017 году лауреатами госпремии стали, в частности, балетмейстер Большого театра Юрий Григорович, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и композитор, автор музыки к фильмам «Солярис» и «Зеркало» Эдуард Артемьев.