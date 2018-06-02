В Сочи открылся «Кинотавр»
Российский кинофестиваль «Кинотавр» открылся в Сочи, церемония проходит в Зимнем театре, передает РИА «Новости».
Церемонию ведет актер Данила Козловский. В основную конкурсную программу фестиваля вошли 14 фильмов.
По красной дорожке фестиваля прошли советник президента по культуре Владимир Толстой, глава «Госфильмофонда» Вячеслав Тельнов, председатель попечительского совета фестиваля режиссёр Федор Бондарчук, президент «Кинотавра» Александр Роднянский, актеры Петр Федоров, Дарья Мороз, Оксана Акиньшина и Игорь Верник, режиссеры Владимир Хотиненко и Александр Прошкин, телеведущая Ксения Собчак.
Ранее сообщалось, что Путин направил приветствие участникам «Кинотавра».