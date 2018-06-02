Путин направил приветствие участникам «Кинотавра»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXIX кинофестиваля «Кинотавр». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«За минувшие годы этот замечательный форум прошел яркий, насыщенный путь и заслуженно считается одним из наиболее востребованных событий культурной жизни страны. Интересной конкурсной программой, теплой, радушной атмосферой он объединяет в Сочи большое количество участников и гостей, чтобы познакомить их с лучшими новинками отечественного кинопроката и конечно, подарить незабываемые впечатления от пребывания на черноморском побережье России», — говорится в телеграмме.

Путин добавил, что нынешний форум внесет весомый вклад в продвижение и популяризацию российского киноискусства, станет настоящим праздником для всех присутствующих.