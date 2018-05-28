Спин-оффу «Звездных войн» предрекли прокатный провал

Критики считают, что фильм «Хан Соло: Звездные войны. Истории» Рона Ховарда не оправдает ожиданий студии Disney.

Как отмечает портал Mashable, спин-офф космической киносаги за длинный уикэнд Дня поминовения в США заработает не более $100 млн. Это хороший старт проката для обычного кино, но провальный для серии «Звездные войны», обычно показывающей большие результаты. Так, студия рассчитывала на премьерный бокс-офис в $130-$150 млн, которые планировала собрать за четырехдневные государственные выходные.

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В прокате с «Ханом Соло» всерьез конкурирует «Дэдпул-2» — этот фильм в свои вторые прокатные выходные, например, обогнал спин-офф «Звездных войн» в России и остался на первом месте.

Рекорд Дня поминовения принадлежит фильму «Пираты Карибского моря: На краю света» — в 2007 году картина собрала $139,8 млн.