Терон сыграет взявшую интервью у Путина журналистку

Актриса Шарлиз Терон сыграет американскую журналистку Мегин Келли, которая дважды брала интервью у президента России Владимира Путина.

Как сообщает Independent, в основу сюжета нового фильма ляжет история обвиненного в сексуальных домогательствах и основателя Fox News Роджера Эйлса, уволенного с должности председателя канала в 2016 году.

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Мегин Келли была в числе обвинительниц Эйлса и не стала вставать на его защиту даже после просьб представителей телеканала. После успешной карьеры на Fox News она ушла на NBC. Эйлс скончался весной прошлого года в возрасте 76 лет.

В июне 2017 года Келли модерировала пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина. После форума Келли взяла у президента интервью для NBC News. Еще одно интервью у Путина Келли взяла в марте 2018 года.