Друг Джигарханяна рассказал о состоянии актера

Актер и режиссер Армен Джигарханян находится на профилактическом лечении в одной из больниц Москвы, заявил друг режиссера Артур Согомонян. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Армен Борисович находится в одной из столичных клиник на профилактическом лечении. Он будет проходить необходимые процедуры и останется в больнице в течение недели, — сказал Согомонян.

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По его словам, здоровье Джигарханяна ухудшилось на фоне стресса. Он также добавил, что артист «очень устал от всех этих ток-шоу, по которым бегает его жена».

Ранее СМИ сообщили, что Джигарханян был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как отмечалось, актер был доставлен в реанимацию одной из больниц Москвы.