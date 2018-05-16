Ксения Собчак: западная и российская публики увидят разные версии фильма о Собчаке

Документальный фильм «Дело Собчака» Веры Кричевской будет выпущен в двух версиях – для западной публики и для российского зрителя, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление Ксении Собчак на презентации фильма в российском павильоне Роскино в Каннах.

Авторы подготовят для зрителей две разных версии ленты. «Одна версия — это западная версия фильма, в которой не будет каких-то важных для российского зрителя событий, узкополитических интересных деталей», — пояснила Собчак.

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По словам телеведущей и экс-кандидата на пост президента России, это будут два разных фильма, связанные одной сюжетной линией и главным героем — для неподготовленной западной публики и для российской.

В картину «Дело Собчака», помимо хроник жизни первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, вошли записи бесед с политиками Анатолием Чубайсом, Борисом Немцовым, главой Росгвардии Виктором Золотовым, руководителем администрации президента Ельцина Валентином Юмашевым.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак прокомментирует закрытие фестиваля в Каннах.