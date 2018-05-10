Алексей Малобродский из суда отправится в больницу

Врачи скорой помощи рекомендовали госпитализировать фигуранта дела «Седьмой студии» Алексея Малобродского,

сообщает РИА «Новости».

Экс-директору театра «Гоголь-центр», которого в числе других фигурантов обвиняют в хищении бюджетных средств, стало плохо после того, как суд в четверг повторно отказался переводить его из СИЗО под домашний арест.

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«По клиническим показаниям и объективным методам обследования обвиняемого, нарядом скорой помощи рекомендована его госпитализация в стационарное учреждение», — пояснила решение о транспортировке Малобродского пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Он будет направлен в 20-ю городскую клиническую больницу.

Ранее врач-кардиолог, до этого осматривавший Алексея Малобродского и знакомый с его состоянием, сообщил о том, что продюсера случился инфаркт.