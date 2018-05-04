Спин-офф «Звездных войн» о Хане Соло побьет прокатный рекорд «Пиратов Карибского моря»

10 мая в Лос-Анджелесе состоится мировая премьера фильма Рона Ховарда «Хан Соло: Звездные Войны. Истории». Как пишет The Hollywood Reporter, после мировой премьеры и показа в Каннах у картины есть все шансы стартовать в широком прокате с рекордной кассой.

Фильм студий Disney и Lucasfilms, судя по предпродажам, рассчитывает на рекордный бокс-офис Дня поминовения, традиционно отмечаемый в США в последний понедельник мая государственным выходным — таким образом, прокатный уикэнд продлевается до четырех дней.

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По оценкам экспертов, «Хан Соло: Звездные войны. Истории» может собрать ко Дню поминовения $160 млн, что превысит предыдущий рекорд — кассу третьих «Пиратов Карибского моря», собравших в 2007 году $139,8 млн.

Картина о юности космического контрабандиста Хана Соло выйдет в российский прокат 24 мая.