Киркоров о «синей» песне: я почувствовал себя певицей Шер

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Филипп Киркоров в интервью телеканалу «360» рассказал о съемках своего клипа «Цвет настроения синий», набирающего популярность в интернете.

По словам Киркорова, он не ожидал успеха новой композиции среди молодежи, которая после премьеры сингла стала активно делиться друг с другом «синими» шутками и собственными видеороликами под аккомпанемент песни.

«Завели меня так, что я сам обратил на песню внимание. В моем солидном возрасте я перешел на песни другого плана. Уже 10 лет я нахожусь в таком «салонном режиме», и вдруг я почувствовал себя практически певицей Шер, которая в 51 записала песню Believe, выпустила танцевальный альбом и вот уже 20 лет является, скажем так, диско-законодателем танцевальной музыки», — делится Киркоров.

Идея выпустить видеоклип об отвязных вечеринках и алкоголе возникла у Филиппа Киркорова во время совместного отдыха с шоуменом Иваном Ургантом — ведущим шоу «Вечерний Ургант». «Я сказал: «Вань, а что если ты и твои замечательные креативные ребята во главе с Александром Гудковым что-то этакое придумают?» Иван согласился, сказал, что закинет идею», — вспоминает певец.

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Съемки ролика заняли неделю. Для них Киркорову пришлось «совершить экзекуцию» и сбрить бороду, а также подстраиваться под графики других занятых в съемках артистов: Николая Баскова, Тимати, Гнойного, Ольги Бузовой и других.

Киркоров скоростью съемок доволен. «Вот так и нужно снимать клипы на песни, которые неожиданно врываются на танцпол, вне зависимости от возраста их исполнителя», — констатирует Киркоров.

Премьера клипа состоялась 27 апреля в шоу Ивана Урганта.