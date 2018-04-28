Руководителей Sony Pictures раскритиковали за неуважение к женщинам

Топ-менеджеров кинотелевизионной компании Sony Pictures Television Тома Ротмана и Майка Хопкинса обвинили в сексизме, сообщает Deadline.

Компанию Sony в последние годы покинуло сразу несколько женщин, занимавших высокие позиции, и в руководстве их не осталось. Обеспокоившись этим, Ротман и Хопкинс запустили специальную программу для женщин — Women's Creative Leadership Initiative («Женские творческие и лидерские инициативы»).

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Сотрудницам компании было разослано письмо, информирующее об учебных программах и мастер-классах, однако его тон не понравился ни адресатам, ни прочитавшим «утекший» в интернет текст послания пользователям соцсетей.

В частности, авторы письма обещают во время обучения «вооружить женщин необходимыми инструментами для усиления их голоса» и называют коллективы с женщинами-руководителями «инклюзивными».

Критики обращения отмечают, что такой подход показывает женщин как неполноценных руководителей, не способных самостоятельно найти «инструменты» для того, чтобы «разбить» не пускающий их на высокие позиции «стеклянный потолок».