Премьера фильма Гиллиама о Дон Кихоте может сорваться в очередной за 20 лет раз
Режиссер Терри Гиллиам собирался показать свой многострадальный фильм «Человек, который убил Дон Кихота» на Каннском кинофестивале, однако премьера может сорваться, сообщает Reuters.
Парижская студия Alfama Films Production заявила в суде о правах на фильм и о том, что его нельзя показывать без согласия компании. Суд об отмене показа должен состояться 7 мая, за день до открытия Каннского кинофестиваля.
«Человек, который убил Дон Кихота» должен стать фильмом закрытия фестиваля 19 мая.
Эта картина — уже вторая попытка Гиллиама экранизировать роман о Дон Кихоте Мигеля де Сервантеса. В 2000 съемки фильма с Джонни Деппом и Ванессой Паради были отменены, когда дожди разрушили съемочную площадку, а исполнитель главной роли Жан Рошфор тяжело заболел. После этого Терри Гиллиам продолжительное время искал финансы и исполнителя главной роли, остановившись в конце концов на Джонатане Прайсе.