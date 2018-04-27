Друг Джигарханяна уточнил состояние актера

Артур Согомонян, друг актера и режиссера Армена Джигарханяна, сообщил, что артист проведет в больнице еще несколько дней, после чего планирует вернуться к работе в театре, передает агентство «Москва».

«Армен Борисович действительно сейчас находится в больнице. Последние несколько дней он испытывал слабость. Врачи рекомендовали госпитализацию. Первые исследование никаких критических отклонений не обнаружили, но есть определенные проблемы. Ближайшие несколько дней Армен Борисович проведет в больнице. Надеюсь на следующей неделе уже сможет вернуться в театр» — сказал Согомонян.

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В свою очередь представитель Московского драматического театра по связям с общественностью и СМИ Вячеслав Дьяченко отметил, что у Джигарханяна не было комы и инфаркта.

Ранее режиссер Юрий Шерлинга заявил, что артиста ввели в искусственную кому.