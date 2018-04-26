Друг Джигарханяна рассказал о его состоянии

Друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согомонян заявил, что артист проходит профилактическое обследование в одной из московских больниц. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Армен Борисович чувствует себя не очень хорошо, но ничего критического, он проходит обследования и профилактику в больнице», — отметил Согомонян.

Ранее источник ТАСС в медицинских кругах сообщил, что Джигарханян был доставлен в больницу в состоянии комы, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В феврале 2018 года актер был госпитализирован из-за осложнений вирусного заболевания.