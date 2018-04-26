Депардье рассказал о поездках в Россию

Французский актер с российским гражданством Жерар Депардье рассказал о том, что любит приезжать в Россию, передает РИА «Новости».

«Я не говорю пока по-русски, но учусь. Я каждый раз рад приезжать в Россию, я встречаю здесь интересных людей. Москва — город, который меняется очень быстро», — сказал он.

Реклама

Накануне Жерар Депарьде исполнил на русском и французском языках песни Высоцкого на концерте в честь 80-летия музыканта.

Организаторы отметили, что в 1970-х Депардье согласился без гонорара сниматься в фильме «Венские каникулы» по сценарию Высоцкого и драматурга Эдуарда Володарского, однако из-за смерти музыканта производство фильма не началось.

В январе 2013 года Депардье получил российское гражданство — приказ об этом подписал лично президент Владимир Путин.