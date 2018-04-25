Марк Захаров получил медаль «Герой труда»

Президент России Владимир Путин 25 апреля вручил медали «Герой труда», сообщает РИА «Новости».

В частности, медаль «Герой труда» досталась худруку театра «Ленком» Марку Захарову.

«Действительно успешным и счастливым может быть только тот, что искренне любит свое дело, кто никогда не успокаивается на достигнутом, раз за разом ставит перед собой новые и еще более масштабные задачи. Я от всей души поздравляю вас с заслуженными наградами, и хочу искренне поблагодарить вас за все то, что вы сделали и, безусловно, еще сделаете для страны», — сказал президент собравшимся для награждения.

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Кроме Захарова, медаль была вручена гендиректору АО «Акционерная компания «Туламашзавод» Евгению Дронову, главному тренеру волейбольного клуба «Уралочка» Николаю Карполю, проходчику подземной шахты «Талдинская-Западная-2» Александру Куличенко, профессору РНИМУ имени Пирогова Галине Савельевой.

Ранее Марк Захаров рассказал о дистанции в отношениях с актерами.