Пелевин и Глуховский вошли в длинный список «Большой книги»

Книги Дмитрия Быкова, Дмитрия Глуховского, Алексея Варламова, Павла Басинского, Виктора Пелевина и других писателей вошли в длинный список Национальной литературной премии «Большая книга», пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя Совета экспертов Михаила Бутова.

«Большая книга» учреждена в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности». Автор, занявший первое место, получит 3 млн руб., второе — 1,5 млн руб., третье — 1 млн руб.

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Всего в лонглисте 21 книга. В частности, на награду претендуют романы «Посмотрите на меня. Тайная история Лизы» Павла Басинского, «Пятое царство» Юрия Буйды, «Июнь» Дмитрия Быкова, «Душа моя Павел» Алексея Варламова, «iPhuck 10» Виктора Пелевина, «Принц инкогнито» Антона Понизовского, «Прыжок в длину» Ольги Славниковой, «Текст» Дмитрия Глуховского и другие.

Ранее стала известна дата выхода фильма с Oxxxymiron по роману Виктора Пелевина.