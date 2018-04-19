Каннский кинофестиваль простил Ларса фон Триера на особых условиях

Сегодня оргкомитет Каннского кинофестиваля объявил, какие фильмы было решено добавить в программу международного киносмотра, сообщает DeadLine.

Исходя из объявления, статус персоны нон грата наконец снят с «запрещенного» с 2011 года на фестивале датского режиссера Ларса фон Триера. Однако простили его на особых условиях: режиссер, ранее всегда представлявший свое кино в основной программе, на этот раз покажет новый фильм вне конкурса. Во французский Канн Триер привезет премьеру «Дома, который построил Джек», — картины о серийном убийце, где сыграли Ума Турман и Мэтт Диллон.

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В 2011 году во время пресс-конференции на Каннском кинофестивале Ларс фон Триер неудачно пошутил о том, что симпатизирует Адольфу Гитлеру и сам якобы является нацистом. После этого его с фестиваля изгнали. До «бана» Триер девять раз становился номинантом кинофестиваля, взял «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Танцующая в темноте» в 2000 году и гран-при жюри за «Рассекая волны» в 1996 году.

В основную программу конкурса были добавлены картины «Нож в сердце» Яна Гонзалеса, «Айка» казахского режиссера Сергея Дворцевого, «Дикое грушевое дерево» Нури Бильге Джейлана.