Эвелина Бледанс рассказала о своей болезни

Актриса и певица Эвелина Бледанс рассказала о проблемах со здоровьем. Об этом она написала в своем инстаграме.

«Как же ужасно болеть!!! Не понимать, как ты вообще передвигаешься, улыбаться, фоткаться, читать диктант, вести мероприятие, лететь по шесть часов в одну и другую сторону. Хорошо, что все-таки приняла решение сегодня между самолетом и съемкой заехать к врачу, а то могла и слух потерять. Сегодня мне лор впервые сделала кукушку...», — написала она.

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Ранее супруга народного артиста СССР Владимира Этуша у себя в фейсбуке прокомментировала информацию о его госпитализации.

Пост Елена Этуш сопроводила фотографией супруга, показывающего в объектив «фигу».