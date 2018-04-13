Мерзликин вступился за Козловского после показа «Танков»

Актер Андрей Мерзликин поддержал Данилу Козловского и его режиссерский дебют «Тренер», сообщает РИА «Новости».

Мерзликин присутствовал на пресс-показе фильма «Танки» Кима Дружинина, где исполнил главную роль — инженера, разработавшего проект нового танка. В ответ на критику исторических неточностей в фильме он попросил журналистов и публику быть добрее.

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«Где проявления любви? Будьте теплее друг к другу. Что вы напали на Козловского? Человек старался, «ребенка» своего привез показать. Надо быть добрее», — уверен актер. Андрей Мерзликин имеет в виду Данилу Козловского, чей режиссерский дебют «Тренер» критики восприняли неоднозначно — возможно, на фоне того, что накануне Козловский посетовал на недоброжелательность российской аудитории.

Фильм «Танки» выйдет в широкий прокат 26 апреля.