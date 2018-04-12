Умер мексиканский писатель Серхио Питоль

Серхио Питоль, мексиканский писатель, переводчик и дипломат, который работал в СССР, умер в своем доме в городе Халапа в возрасте 85 лет, сообщает агентство Notimex.

Питоль, среди прочего, написал романы «Парад любви» и «Цветочные игры», а также множество эссе и стихотворений. Также он перевел на испанский множество произведений иностранной литературы. С английского он перевел Джейн Остин, Джозефа Конрада, Генри Джеймса, а с русского — Антона Чехова.

Питоль долгое время совмещал литературный труд с дипломатической работой — он представлял Мексику во многих странах, в том числе в СССР, Польше и Чехословакии. Именно в этих странах он серьезно увлекся славянской культурой, которой он посвятил статьи и исследования.