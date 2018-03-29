Путин назвал Анофриева светлым и искренним человеком

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Олега Анофриева, сообщает сайт Кремля.

«Олег Андреевич был светлым, искренним, удивительно талантливым и обаятельным человеком», — заявил Путин.

По его словам, в памяти людей самых разных поколений навсегда останутся песни Анофриева, его узнаваемый и неповторимый голос, сыгранные в кино и театре роли.

Ранее сообщалось, что стала известна дата прощания с Анофриевым‍.