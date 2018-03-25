Президент американской киноакадемии отверг обвинения в сексуальном насилии

Глава Академии кинематографических искусств и наук США Джон Бейли отрицает, что когда-либо совершал неуместные действия сексуального характера. Об этом сообщает Variety.

«Меня обвиняют в том, что я пытался несоответствующим образом дотронуться до женщины, когда мы ехали в микроавтобусе на съемочной площадке. Этого не было», — издание цитирует заявление, которое Бэйли написал 23 марта.

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Ранее, 16 марта, появились сообщения, что на неподобающее поведение Бэйли было подано три жалобы за неподобающее сексуальное поведение. Кинематографист отмечает, что одна из жалоб поступила более 10 лет назад.

«Я поддерживал женщин всю свою карьеру и меня воодушевляет та поддержка, которую мне оказали (после обвинений в домогательствах — «Газета.Ru») множество женщин, с которыми я работал», — подчеркнул Бэйли.

Глава киноакадемии также предположил, что сообщения о домогательствах носят клеветнический характер.

Ранее режиссер Терри Гиллиам заявил, что движение #MeToo превратилось в самосуд.