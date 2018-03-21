Евгений Миронов озвучит Александра Солженицына для экспозиции о ГУЛАГе

Государственный Театр Наций объявил о долгосрочном сотрудничестве с Музеем истории ГУЛАГа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

Совместным проектом стала экспозиция «История ГУЛАГа в судьбах людей и судьбе страны», которая будет открыта осенью 2018 года.

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Она представит историю лагеря как единый процесс и позволит посетителям выслушать тех, кто пережил репрессии.

Каждый текст произнесут от первого лица. В озвучивании приняли участие актеры Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Инна Чурикова, Юлия Пересильд, Евгений Ткачук, Андрей Смоляков, Игорь Гордин, Ингеборга Дапкунайте и др.

Художественный руководитель театра Евгений Миронов озвучит писателя, бывшего узника ГУЛАГа Александра Солженицына.

Первый совместный проект театра и музея пройдет 24 марта в рамках Московского культурного форума. Артист Владимир Еремин прочитает отрывок из книги «Июнь» Дмитрия Быкова. Директор музея Роман Романов примет участие во встрече и обсуждении произведения.