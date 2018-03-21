Компания Харви Вайнштейна задолжала Дженнифер Лоуренс и Малии Обаме

The Weinstein Company, принадлежавшая продюсеру Харви Вайнштейну и подавшая заявление о банкротстве, задолжала ряду знаменитостей. Об этом сообщает People.

Точные суммы не раскрываются, но журнал пишет, что это «много денег».

В частности, речь идет о дочери бывшего президента США Малии Обаме, актерах Дженнифер Лоуренс, Роберте Де Ниро, Дэниеле Рэдклиффе, Джуди Денч, Пирсе Броснане, Кире Найтли, Чарли Шине и Сете Рогене, модели и телеведущей Хайди Клум.

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Ранее сообщалось, что компания в течение нескольких месяцев не могла найти покупателей или инвесторов.

Что касается Малии Обамы, то она стажировалась в The Weinstein Company, это произошло еще до скандала.