«Симпсоны» почтили память Хокинга

Анимационный сериал «Симпсоны» почтил память британского ученого Стивена Хокинга, сообщает Radio Times.

Хокинг неоднократно становился приглашенной звездой данного проекта. Он называл «Симпсонов» лучшим шоу на американском телевидении.

В воскресенье, 18 марта, в эфир вышел первый эпизод «Симпсонов» с момента смерти ученого. В финале серии показали, как Хокинг вместе с Лизой Симпсон летят над Спрингфилдом.

Ранее сценарист и продюсер «Симпсонов» Эл Джин заявил, что чувство юмора у Хокинга было огромным, как вселенная.