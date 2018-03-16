Медведев о режиссере Квинихидзе: он умел создать яркий музыкальный праздник

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера, сценариста и заслуженного деятеля искусств России Леонида Квинихидзе. Об этом сообщается на сайте правительства России.

«Леонид Александрович подарил миллионам людей прекрасные, добрые фильмы и мюзиклы, которые все мы смотрим и пересматриваем уже много лет. Потому что в каждую свою работу он вкладывал частицу сердца, души, и они получались искренними и проникновенными. Он умел создать яркий музыкальный праздник, рассказать по-настоящему сказочную историю, в которую верили», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось о смерти Квинихидзе.